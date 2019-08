Salvini beach party, Matteo come Jovanotti: al via da Anzio la lunga campagna pre-elettorale

dal nostro inviato

MILANO MARITTIMA - Salvini beach party. Come il tour estivo di Jovanotti nelle spiagge italiane? «Beh, d'altronde dice Massimo Canova, patron del Papeete nonché potente europarlamentare della Lega e grande regista della campagna d'agosto - chi più di Matteo pensa positivo?».

Protezione solare (diventare troppo neri può creare antipatici equivoci), cocktail, pareo, cellulare in mano e all'ora dell'aperitivo spunterà in giro per l'Italia il ministro dell'Interno: tac. Magari sulle note di qualche tormentone di questa estate 2019. Tipo quello di Irama (forse) rivolto a Luigi Di Maio: «E sono un arrogante /E non mi importa se non sei più dalla mia parte/ Non è importante».

In generale, sarà un'operazione rotolando verso Sud per toccare, anzi aggredire tutte le regioni di consenso rimaste ai grillini. Si inizia mercoledì dal Lazio, con un pizzico di sana perfidia salviniana.

Dalla cravatta di Moro a Salvini deejay: la poltica in spiaggia

AUTOCOSCIENZA

Nel giorno del voto delle mozioni in Senato sulla Tav seduta di autocoscienza collettiva per i grillini il vicepremier è atteso da una doppia fatica. Prima tra le dune di Anzio, poi a Sabaudia. A Palazzo Madama la maggioranza gialloverde camminerà sul filo del cortocircuito? Il senatore Danilo Toninelli voterà contro l'iniziativa presa dal capo del governo di cui fa parte il ministro Toninelli? No, problem. Salvini in contemporanea sarà magari alla consolle brindando ecco il vocalist: «In alto i calici per il Capitanooo» - all'Italia del sì, che fa le cose, che pensa allo sviluppo.

I DUE MARI

Non solo Tirreno, ma anche Adriatico: nuove fronte per le trivelle. Dunque le polemiche e le punture agli alleati, tra un selfie e l'altro, saranno assicurate.

Il giorno dopo, giovedì, toccherà alle spiagge abruzzesi: Fossacesia e Salvo Marina (Chieti) con gran finale, all'ora del gelato, a Pescara. E si continuerà così, con pinne e fucile ed occhiali, a Termoli, Peschici. E poi giù fino a Polignano a Mare, la perla di Puglia di Modugno senza dimenticare la Sicilia. Con finale in Campania a ferragosto a Castelvolturno, per il comitato per l'ordine e la sicurezza, un territorio complicato che, nemmeno a farlo di proposito, ha ospitato tre settimane fa una tappa del Jova beach party, che ha riqualificato l'area. «Ma anche noi è il mood del capo del Viminale stiamo bonificando l'Italia».

FATTORE REGIONALI

E comunque dove ci sarà una tribù che balla in infradito o una famiglia in vacanza ci sarà lui. Con un pensiero alle regionali (in primavera si voterà in Puglia e potrebbe essere candidato Casanova) e magari a un election day con le politiche.

«Non è colpa nostra ragiona Claudio Durigon, fedelissimo del vicepremier e sottosegretario al Lavoro e balnearissimo in questi due giorni a Milano Marittima se i politici di una volta andavano in ferie in barca, lontano dalla gente. Noi, invece, siamo così: si sta tutti insieme».

GELATO 5STELLE

Certo, si beve un cocktail, ci si toglie un po' di sabbia di dosso e nel frattempo, ecco il comizio di Salvini: «Il mare italiano è il più bello del mondo, le vacanze vanno fatte qui altro che tropici», ha detto sabato sera dalla piazza di Cervia. E alla fine, belli carichi gelato per tutti. I leghisti in questi giorni di relax all'ombra dell'ultimo sole andavano matti e si facevano tra di loro un sacco di foto - per il cornetto Cinque Stelle della Sammontana: «In effetti ce li stiamo mangiando».

IL PROGRAMMA

MERCOLEDI' 7 AGOSTO

LAZIO

Ore 10 SABAUDIA LT Stabilimento balneare Hotel Oasi di Kufra in Strada Lungomare Pontino

Ore 17 ANZIO Passeggiata al Porto, visita a cooperativa pescatori-mercato del pesce), aperitivo c/o La Bodeguita in via Vittorio Mallozzi 7 Ore 21 SABAUDIA LT Comizio in piazza del Comune

GIOVEDI' 8 AGOSTO

ABRUZZO Ore 10 FOSSACESIA MARINA CH Stabilimento Twin Beach SS16 Adriatica Ore 17 SAN SALVO MARINA CH Incontro pubblico in piazzale Cristoforo Colombo Ore 21.30 PESCARA Comizio in piazza Primo Maggio c/o Stadio del Mare

VENERDI' 9 AGOSTO MOLISE Ore 10 TERMOLI Stabilimento balneare Cala Sveva in via Cristoforo Colombo 39/E PUGLIA Ore 15.30 PESCHICI FG spiaggia Ore 21.30 POLIGNANO A MARE Comizio

SABATO 10 AGOSTO BASILICATA Ore 10 POLICORO MT Spiaggia CALABRIA AMANTEA fino ore 19.00 Spiaggia Ore 21 SOVERATO Comizio Pernottamento a Soverato

DOMENICA 11 AGOSTO SICILIA

LUNEDI' 12 e MARTEDI' 13 (seguono dettagli)

MERCOLEDI'14 AGOSTO Mattina GENOVA Commemorazione vittime crollo Ponte Morandi Sera LA SPEZIA GIOVEDI' 15 AGOSTO Ore 11 CASTEL VOLTURNO CE CNOSP A seguire CAMPANIA

DOMENICA 18 AGOSTO Ore 18.30 MARINA DI PIETRASANTA Incontro pubblico al Caffè de La Versiliana Ore 20 circa Festa Lega Toscana a MASSA c/o Parco della Comasca in via Como 2



Ultimo aggiornamento: 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA