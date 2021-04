26 Aprile 2021

di Mario Ajello

(Lettura 4 minuti)







E’ una supplica. Chi dal vivo e chi per telefono: «Matteo, che non ti venga in mente di appoggiare l’ordine del giorno della Meloni per abolire il coprifuoco!». Glielo dicono i suoi a Salvini. Gli stessi che da giorni insistono su di lui: «Guarda Matteo che se votiamo a favore della sfiducia a Speranza, che vogliono i Fratelli d’Italia, perdiamo la faccia sia come partito di governo e ci pieghiamo ai voleri della Meloni che come oppositrice è più credibile con noi che siamo nella maggioranza a sostegno di Draghi». Salvini rassicura tutti: «Non preoccupatevi, non sono così matto...».

La tentazione di Matteo

Ma per uno che fa campagna elettorale permanente, che sta nell’area di governo ma in modalità anche di lotta, che vede crescere i sondaggi della Meloni e diminuire quelli per la Lega, la tentazione di farsi sentire ancora più forte come governante-oppositore, la voglia di resa dei conti con Speranza che «sa vedere solo rosso» e con i chiusuristi (ma tra loro c’è anche Draghi) che credono nel coprifuoco alle 22 e non alle 23 e non lo vogliono cambiare, sono spinte a cui Matteo non è immune. Anzi rientrano nella sua concezione combat, sempre all’attacco anche quando si è nell’esecutivo (perciò Prodi ha detto di lui: «Si è imbertinottato», ossia sembra Bertinotti che attaccava la squadra di governo di cui Rifondazione Comunista faceva parte) ed evviva la piazza sempre e comunque. Sta di fatto che Fratelli d’Italia sta cercando di stanare Salvini, di mettergli il bastone tra le ruote, di denudarlo dalla sua doppia veste di in e out rispetto all’esperienza Draghi. «Ma io - ripete Salvini - nella lorto trappola non ci casco».

La sfida

Ma la soffre, e assai, la competizione che la Meloni ha innescato e nella quale FdI sta crescendo secondo i sondaggi e il Carroccio sta calando. Nel partito meloniano si gioca con perfidia. «Ho sottoscritto la petizione popolare degli amici della Lega per abolire il coprifuoco - dice il capogruppo dei deputati di FdI, Francesco Lollobrigida - perché la proposta del partito di Salvini chiede la stessa cosa che noi ripetiamo da tempo: va eliminata una misura inutile, che non limita i contagi ma solo la libertà d’impresa e dei cittadini. Per questo invitiamo tutti i deputati a votare il nostro ordine del giorno per cancellare questo provvedimento illogico».

Domani l’odg va al voto, ma la Lega fa spallucce: «Fatti loro, questa è una mossa che non serve a niente», minimizzano i big del carroccio. Invece serve a staccare la Lega dalla maggioranza e a metterla in un campo incerto, confuso, spaesato, visto che il posto all’opposizione è già occupato da Giorgia e che Matteo fuori dall’area di governo per ora dice di non voler andare. E comunque, la trappola che il partito alleato, ma concorrente e super rivale, ha teso alla Lega è di quelle che possono fare molto male. Salvini ha ordinato ai suoi di non essere in aula e chi dei suoi ci sarà si asterrà. «Le mozioni prima le leggo, poi le commento, lasciano il tempo che trovano. Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno». Così Salvini evita la trappola e stronca l’iniziativa della Meloni.

Cosa farà il Carroccio

Positivo invece il giudizio sulla petizione popolare lanciata sullo stesso argomento dal suo partito: «Che decine di migliaia di persone in 24 ore hanno messo nome, cognome, indirizzo fisico e mail, dicendo restituiteci il lavoro e la libertà di uscire di giorno e di notte, penso sia significativo». Dunque Lega fuori dall’aula di Montecitorio nel voto sul coprifuoco e fuori dall’aula anche quando si dovrà sfiduciare Speranza che pure il capo leghista detesta. Resta il fatto che tra Salvini e Meloni il limite della reciproca insopportabilità ormai è quasi superato. Si guardano in cagnesco. E questo sta avendo conseguenze anche sull’incapacità del centrodestra di trovare candidati condivisi per le città che vanno al voto ad ottobre. I ministri della Lega intanto sono preoccupati perché Salvini sta giocando al governante-oppositore e Draghi di questo si lamenta con Giorgetti e con gli altri. Oltretutto, sono sul tavolo in questa fase 500 nomine importantissime nelle aziende pubbliche e la Lega di governo vuole partecipare in pieno alla spartizione (sulla Rai, per le Ferrovie e in altri colossi) e non crede conveniente in questa fase fare troppo baccano. Ai piani alti della Lega c’è qualcuno che ammette: «Sì, siamo un po’ preoccupati. Se al tempo del governo Conte 1, in gialloverde, abbiamo guadagnato consensi alzando sempre la voce e imponendo i nostri temi, stavolta è diverso con Draghi: meglio avere un profilo più basso. Anche perché a gridare, ma dal luogo naturale per farlo, c’è già qualcuno: la Meloni». Ma il problema di Salvini sono i sondaggi. La sola ipotesi, non da escludere del tutto, che gradualmente la Lega vada sotto alla soglia del 20 per cento, finendo magari dietro al Pd e a FdI, viene vissuta con angoscia.