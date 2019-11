Renzi fa il selfie con E.T., il commento di Casini: «Siete identici»

Ultimo aggiornamento: 17:43

Uno dei tanti rischi dietro un selfie postato sui social, è quello di trovare l'amico in vena di battute. E' successo ache, dopo la foto con l'alieno E.T. nello storico film di Steven Spielberg, ha dovuto sorbirsi la frecciatini di Pier Ferdinando. «Incontri ravvicinati del terzo tipo negli studi Rai questa mattina. Con il prototipo originale di ET che il maestro Rambaldi inviò a Spielberg l’anno prima del film. Sono passati quasi 40 anni! Che emozione vedere da bimbetto il film al cinema. E quante lacrime...».Tac, eccolo rapido e pungente il commento dell'ex presidente della Camera: «Siete identici...». La contro risposta del leader di Italia Viva: «Mica sono tutti belli come te, Pier...». Casini se la ride e si gode i quasi 500 mi piace collezionati dalla sua risposta. Qualche utente chiede a "Pierferdi" di unirsi a Renzi il senatore discrive: «Lo sai che a Matteo voglio bene ma voi avete bisogno di giovani nuovi, non di anziani"».