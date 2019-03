Foa, presidente di Viale Mazzini: «La nuova Rai che vorrei è senza pensiero unico»

«E io le rispondo così. Il mio ruolo di presidente di una istituzione importante mi impone il dialogo con le altre istituzioni e con la politica in generale. Non vedo dove sia lo scandalo».

Davvero alla guida della direzione che si occuperà dei talk show e a quella del Tgr allargato già punta la Lega?

«Le nomine diventeranno operative solo nel 2020. E già adesso mi dite che praticamente sono state fatte? Siamo alla fantascienza!».

La Rai non dovrebbe alzare il livello dei suoi programmi?

«Secondo me, sì. Abbiamo un numero di canali tale, che ci consentirà sempre di più di differenziare la nostra offerta, privilegiando la qualità. Per la Rai, che è servizio pubblico e beneficia di un canone, è quasi un dovere alzare il livello del prodotto e non guardare solo agli ascolti».



Più Piero Angela per tutti?

«La puntata di Angela sulla Shoah è un esempio da seguire».



Intanto non è un problema l’indebolimento, con la nascita delle divisioni tematiche, del potere dei direttori di rete?

«Può essere un problema, se si guarda alla cosa con lo spirito del passato. Ma nella nuova Rai, il cambiamento si traduce in un diverso utilizzo delle competenze. Non è un fatto personale, ma un’esigenza epocale».



Per finire, ci consenta un dubbio: è incredibile che non si scateneranno gli appetiti giallo-verdi su chi comanderà sui talk show.

«Le posso assicurare che anche la gestione della fascia approfondimenti risponderà agli stessi criteri delle altre fasce. Ovvero a una ottimizzazione dell’offerta e a un pieno rispetto delle competenze e del pluralismo. Io sono contrario, come lo ho detto, al tiggì unificato e anche alla riedizione dei conduttori unici delle coscienze. Godiamoci la democrazia».

