Manovra, FI all'attacco: quello giallo-verde è il governo del nulla di fatto

«Quello gialloverde è sempre più il governo del nulla di fatto. La legge di bilancio è impantanata alla Camera, gli emendamenti dell'esecutivo avrebbero dovuto dare corpo alla manovra, ma non sono altro che una serie di marchette. I punti centrali, quota 100 e il reddito di cittadinanza, sono stati rinviati, demandando la faccenda al passaggio al Senato. Insomma, la quadra non è stata ancora trovata, sprecando così giorni preziosi». Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA