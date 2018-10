Manovra, Conte: «Abbiamo invertito trend di recessione, ora convinceremo la Ue»

«Sono convinto e soddisfatto del lavoro fatto. Noi stiamo invertendo il trend che ci portava in zona recessione, in una prospettiva di completa recessione, quindi ho avvertito anche la responsabilità, come massima autorità di governo, di invertire questo trend e puntare invece decisamente sulla crescita. Crescita economica, ma significa anche sviluppo sociale del Paese». Così il premier Giuseppe Conte, a margine dell'iniziativa "Io non rischio", parlando della manovra.



«A me interessa innanzitutto il metodo - ha detto Conte -, prima bisogna sedersi a un tavolo, analizzare i contenuti, e dobbiamo avere il tempo di poter spiegare come l'abbiamo impostata. Non esiste, se non attraverso pregiudizi, una valutazione preventiva, quindi lasciateci il tempo di sedere attorno a un tavolo con i nostri interlocutori europei e di spiegare la nostra manovra. Sono convinto di poterli persuadere».

E ancora: «Noi lunedì pomeriggio abbiamo il Consiglio dei ministri - ha concluso Conte - dove porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per concordare gli ultimi dettagli su questi due testi normativi molto importanti».

