Giustizia, test psico-attitudinali per entrare in magistratura: ipotesi a vaglio del Cdm

Giustizia. Nel governo si ragiona sulla possibilità di inserire test psico-attitudinali per l'ingresso in magistratura: l'ipotesi, sulla falsa riga di quanto avviene per forze di polizia e forze armate - si apprende - è emersa in mattinata durante la riunione preparatoria del Consiglio dei ministri in corso di svolgimento.

Pagelle per i magistrati, toghe sotto esame ogni quattro anni: dopo due bocciature si è rimossi dal servizio

Giustizia, ipotesi test psico-attitudinali per magistrati

Cdm in cui sono attesi due decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il consiglio dei ministri

Il cdm è iniziato intorno alle 17.15 a palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno l'esame preliminare di uno schema di decreto legislativo con «disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 17 giugno 2022, n. 71».