«Fatto». Di Maio lancia l'elenco delle misure contenute nella manovra

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo ricorderanno in pochi ma nell'autunno del 1994, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lanciò una campagna di pubblicità televisiva per pubblicizzare le cose fatte dal primo governo Berlusconi. Lo spot si chiamava "Fatto!", col punto esclamativo. E raccontava in modo semplice i provvedimenti presi dal governo anche quelli di modesta portata come lo stanziamento di fondi per nuove dighe. Fatto! raccontava una voce fuori campo mentre si vedevano immagini di una diga.A quel lontano episodio deve essersi ispirato anche il vicepresidente pentastellato Luigi Di Maio che ieri ha postato sui social l'elenco delle cose fatte dal governo.Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico. "Questa è la lista delle cose che sono entrate nella legge di Bilancio, fatela vedere a chi ancora è scettico su questo governo", scrive Di Maio.Nella lista anche novità come l'esclusione degli ambulanti dalla direttiva Bolkestein che intende aumentare la concorrenza nel settore riducendo le concessioni governative. Fatalmente c'è anche un po' di propaganda quando si parla degli ecoincentivi per le auto elettriche ma non della tassa su quelle che emettono più di 160 grammi di C02. Insomma, nell'elenco l'oste autoloda il suo vino. Basta saperlo.