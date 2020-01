Luca Parmitano dallo spazio: «Onorato della citazione del presidente Mattarella nel messaggio di Capodanno. Sprone a fare ancora di più»

Lo scrive su twitter Luca Parmitano, l'astronauta italiano che guida in queste settimane la stazione spaziale internazionale. Parmitano è stato citato dal Presidente nel finale del discorso del 31 dicembre, discorso che era iniziato ugualmente cun un riferimento allo spazio e alla magnifica foto dell'Italia, ripresa dall'Iss, che gli è stata donata di recente dall'astronauta canadese Julie Payette.



È dell'astronauta canadese Julie Payette la foto dell'Italia dallo spazio citata dal presidente Mattarella «Onorato, oltre la mia capacità di espressione, del saluto del Presidente. Il suo augurio è per me sprone a fare meglio, darsi di più. Responsabilità, Fiducia, Speranza: non sono solo parole. Per chi è al servizio della comunità sono stile di vita, azione quotidiana.»Lo scrive su twitter Luca Parmitano, l'astronauta italiano che guida in queste settimane la stazione spaziale internazionale. Parmitano è stato citato dal Presidente nel finale del discorso del 31 dicembre, discorso che era iniziato ugualmente cun un riferimento allo spazio e alla magnifica foto dell'Italia, ripresa dall'Iss, che gli è stata donata di recente dall'astronauta canadese Julie Payette.

Onorato, oltre la mia capacità di espressione, del saluto del Presidente #Mattarella. Il suo augurio è per me sprone a fare meglio, darsi di più. Responsabilità, Fiducia, Speranza: non sono solo parole. Per chi è al servizio della comunità sono stile di vita, azione quotidiana. https://t.co/wXl3u62WIE — Luca Parmitano (@astro_luca) January 1, 2020

Il messaggio di Capodanno del presidente Mattarella è arrivato fino alla Stazione internazionale guidata dal comandante Luca Parmitano. LA FRASE DEL MESSAGGIO"Rivolgo gli auguri alle donne e agli uomini delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, a tutti coloro che, con vari ruoli e compiti, operano a beneficio della Repubblica e di tutti noi cittadini. Per tutti, saluto– il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale internazionale – impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l’Italia è tra i principali protagonisti. Da lassù, da quella navicella – come mi ha detto quando ci siamo collegati – avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto. E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere. E’ questo l’augurio che rivolgo a tutti voi!"Paolo Ricci Bitti