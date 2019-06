Consip, Lotti parla in udienza preliminare: «Ignoravo l'indagine non ne parlai con Marroni»

«Escludo categoricamente» di aver parlato dell'inchiesta con l'allora amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, «nel nostro incontro del 3 agosto 2016», anche perché «non potevo riferire a Marroni ciò che non sapevo». Lo ha detto Luca Lotti, ascoltato dal gup di Roma Clementina Forleo, nel corso dell'udienza preliminare. Nella scorsa udienza, il 28 maggio, Luca Lotti aveva chiesto di poter rilasciare dichiarazioni spontanee e di essere interrogato. Nel dicembre 2018, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro per il reato di favoreggiamento (in favore di Marroni) e l'archiviazione per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio.

