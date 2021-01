Lombardia, Salvini: «Giunta è fatta, da domani squadra più forte». Entra Letizia Moratti

Lombardia, la nuova giunta è fatta, parola di Matteo Salvini. «In Lombardia c'era bisogno di tornare a correre, non per litigi e poltrone come tra Conte e Renzi», ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla nuova giunta regionale in Lombardia, ospite di 'Diritto e rovescio' su Rete 4, confermando che «la squadra è chiusa».

Gallera

Poi ha aggiunto: «Non do giudizi sulle persone: non è Gallera ad avere responsabilità più o meno di altri, ma sono contento perché domani parte una squadra ancora più forte. Verrà istituito un grande assessorato a disabilità, bambini, famiglie, volontariato. A differenza di altri partiti, la Lega ritira da Roma due persone che hanno fatto il ministro e il sottosegretario di governo, che lasciano il Parlamento per tornare a occuparsi della loro terra e dei cittadini».

<h2>In giunta arriva Letizia Moratti</h2>

Domani sarà presentata la nuova giunta della Regione Lombardia, in cui farà il suo ingresso Letizia Moratti come vicepresidente ed assessore al Welfare. Lascia invece la giunta, a quanto si apprende, l'attuale assessore Giulio Gallera, che ha rifiutato un ruolo da sottosegretario. Per Forza Italia, oltre a Moratti, restano in giunta gli altri tre assessori già presenti Melania Rizzoli, che resta all'istruzione, e Alessandro Mattinzoli che dalle Attività produttive dovrebbe passare all'Housing sociale, (mentre l'attuale assessore alla Casa,il leghista Stefano Bolognini, assume fra le sue deleghe quella allo sviluppo dell'area metropolitana) oltre a Fabrizio Sala che perde il ruolo di vicepresidente.

Era quello interno a Forza Italia il nodo principale da sciogliere dopo la decisione di Fratelli d'Italia di confermare i suoi due assessori - Riccardo De Corato alla Sicurezza e Lara Magoni al Turismo - e quella della Lega di sostituire Silvia Piani alla Famiglia con Alessandra Locatelli in una sorta di 'super' assessorato alle politiche sociali e disabilità. Ingresso anche per Giudo Guidesi con un assessorato economico di peso, essenziale per aiutare e rilanciare le imprese.

