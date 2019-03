​Lite fra Jim Carrey e Alessandra Mussolini: «Ecco a che cosa porta il Fascismo». Lei: «Sei un bastardo»

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 marzo 2019

Lite sui social e soprattutto sul filo della Storia fra l'attore americano Jim Carrey e l'attrice e politica italiana Alessandra Mussolini. Carrey ha inserito in un tweet un disegno che rappresenta Benito Mussolini e Claretta Petacci appeso alla tettoia di piazzale Loreto a Milano: l'immagine che più di tutte riassume la fine del Fascismo. Al disegno è legata la considerazione: "Se ti stai chiedendo che cosa porti al fascismo, chiedi a Benito Mussolini e alla sua amante Claretta".Più secca la risposta della nipote del Duce: «Sei un bastardo» ha scritto in un tweet la Mussolini.E, come avviene puntualmente sui social, il battibecco Carrey-Mussolini ha subito innescato i commenti: immaginabili quelli contro la Mussolini, mentre i detrattori dell'attore gli consigliano appunto di dedicarsi solo al mondo del cinema. Carrey, in realtà, è fra gli attori americani più attivi sulla scena politica americana: non si contano le sue prese di posizione contro il presidente Trump.