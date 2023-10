Isabella Apostolico, Bertolini (Csm): «Giudice in piazza? Legittimo, ma non opportuno»

Un video fa di nuovo finire nella bufera la giudice di Catania Iolanda Apostolico, che ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, sconfessando il decreto Cutro. E provoca un botta e risposta tra la Lega e l'Associazione nazionale magistrati che esprime la sua preoccupazione per la tendenza a scandagliare la vita privata dei magistrati, piuttosto che criticare nel merito i loro provvedimenti.

«Manifestare in piazza per un magistrato è legittimo, ma non opportuno, e credo ci siano sentenze della Cassazione molto chiare da questo punto di vista. La magistratura è giustamente tutelata dalla Costituzione nella sua autonomia. Credo che dovrebbe assumere atteggiamenti volti a limitare la propria sfera di libertà personale per non dare adito a nessun dubbio», ha detto la consigliera laica del Csm Isabella Bertolini (FdI). Sul caso il suo gruppo, assicura, non intende prendere iniziative al Csm.

Donzelli: polemiche video? Problema è magistrato militante politicamente

«Non intendiamo aprire nessuna pratica.