Green pass, «usatelo per andare al ristorante, teatro, cinema, festival e concerti»: è l'ultima raccomandazione Ue

Green pass per concerti, festival, ristoranti e per andare al cinema e al teatro. È questa l'ultima indicazione dell'Europa. «Il certificato verde Covid è uno strumento e raccomandiamo a tutti gli Stati membri di usarlo non solo per garantire la libertà di movimento» nell'Unione europea «ma anche per altre situazioni, come per andare ai concerti, ai festival, a teatro o al ristorante». Ad annunciarlo il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, durante una conferenza stampa, sottolineando che la raccomandazione Ue è tesa a «evitare confusione e frammentazione». Il commissario ha riferito che tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Irlanda, colpita da un attacco hacker, sono ora pronti per l'entrata in vigore del pass, prevista per domani.

Green pass, allerta Qr code. «Dati personali a rischio, non va esibito nemmeno sui social»

Green pass da domani: per cosa è necessario

Le nuove raccomandazioni sono una novità anche per l'Italia. Dal momento che sul sito dove si può ottenere la Certificazione verde COVID-19 si indica che è utile «per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"». Ma non c'è ancora nessuna indicazione per cinema, ristoranti, cinema e teatri. Non è cambiato neanche nulla riguardo l'opportunità di concedere il Green pass dopo due dosi di vaccino anziché una, come invece è adesso. Anche se il dibattito continua.

Andreoni: «Sbagliato darlo a chi ha fatto solo una dose»

Il green pass, «è stato sbagliato darlo a chi ha fatto una sola dose di vaccino, perché sappiamo che non protegge a sufficienza soprattutto con la variante Delta, in cui la protezione con una sola dose è solo al 30% ovvero modestissima. Credo sia una cosa che verrà rivisitata presto» e sarebbe giusto farlo, «soprattutto ora che le persone iniziano a muoversi da una regione all'altra e abbiamo visto lo scorso anno cosa è successo con il caso Sardegna». Così Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali, ad Agorà Estate su Rai Tre. La situazione in generale, secondo il primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, «non va malissimo perché la variante Delta è sufficientemente protetta con il vaccino, ma va male perché ancora abbiamo 2,6 milioni di persone ultrasessantenni non vaccinati. Un pò di preoccupazione c'è, perché se ridiamo il via al virus non se ne vede l'uscita».