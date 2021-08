Green pass, arriva proroga sulla durata del certificato: non più nove mesi ma 12

Martedì 24 Agosto 2021, 16:05

Il Green pass durerà un anno intero invece che nove mesi come è adesso. Da metà settembre arriverà il via libera alla proroga del Green pass, dagli attuali 9 mesi a 12 mesi. È quanto apprende l'Adnkronos Salute da fonti del ministero della Salute. Il tema è da giorni sul tavolo del ministero che ha già fatto richiesta formale al Cts. Il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni ma tutto lascia pensare che si arrivi ad un prolungamento dei termini di scadenza, l'ipotesi è 12 mesi, anche in vista della terza dose del vaccino. Il prolungamento risponde anche alle richieste dei medici che prospettavano nei prossimi mesi la possibilità che molti colleghi, vaccinati ad inizio anno, si potessero trovare scoperti. Il 6 settembre inizierà in Parlamento la discussione per la conversione in legge del decreto sul Green pass e se arriverà il via libera del Cts potrebbe esserci il prolungamento della durata del certificato.