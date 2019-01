Conte incontra il premier dell’Etiopia: pronti a finanziarie infastrutture in Africa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Finanzieremo uno studio di fattibilità per finanziare le più importanti infrastrutture di cui l'Etiopia necessita e ci faremo latori del coinvolgimento delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali, perché ricevano il sostegno economico che meritano». Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali. Conte ha anche aggiunto che «C'è una insistita attenzione verso la regione del corno d'Africa che si completa anche con l'attenzione verso altri Paesi di importanza strategica per l'interesse dell'Italia e dell'intera Ue. L'Italia - ha aggiunto il premier - non vuole agire da sola, ma incitare l'intera Ue a prestare attenzione allo sviluppo sociale ed economico alla regione del Corno d'Africa e degli altri paesi dell'Africa».