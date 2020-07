Apoteosi per Giuseppe Conte in aula. Il vincitore di Bruxelles, così viene accolto. Con una standing ovation all’inizio e una lunghissima alla fine del discorso. E infatti la Santanchè, per Fratelli d’Italia, prende la parola e ironizza: «Sembra di stare in un film di Fantozzi: 92 minuti di applausi». Si spellano le mani Pd,M5S. Leu.

Recovery Fund, Conte in Senato:

Ma anche qualcuno di Forza Italia (Berlusconi è innamorato di Conte), mentre Matteo Renzi e i renziani evitano di fare la claque, anche se stanno dalla parte del premier. Renzi: «Lei è stato bravo e saremo sempre dalla parte sua se continua così». Conte si autocelebra nell’emiciclo. Scandisce le parole. Le proclama. Le ultime volte in aula era da solo, ora tutti i ministri in Senato gli fanno da cornice e da ola. E dai banchi dem e stellati gli mandano bacini e gli scattano le foto.



