Furbetti bonus, l'Inps pronto a fornire i nomi alla Camera appena arriverà la richiesta

Furbetti del bonus, l'Inps è pronto a fornire i nomi alla Camera di chi ha ottenuto i 600 euro destinati alle partite Iva durante l'emergenza Covid.

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è pronto a rivelare i nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus per le partite Iva. Se il presidente della Camera farà una formale richiesta, il presidente Inps potrebbe fornire già oggi i nomi dei deputati.

Ieri il Garante della Privacy aveva autoriuzzato la pubblicazione dei nomi. Bisogna adesso capire quale strada intraprenderà la Camera per richiedere all'Inps i nomi dei parlamentari, una soluzione potrebbe essere quella dell'audizione. Tridico dovrebbe essere sentito infatti nei prossimi giorni dalla Commissione Lavoro di Montecitorio.

Sarebbero oltre 240 le dichiarazioni dei parlamentari M5s fino ad ora pervenute al Movimento per rinunciare alla privacy e consentire all' Inps di fare i nomi dei percettori e richiedenti il bonus Iva. È quanto si apprende in ambienti del Movimento 5 Stelle. Altre ne stanno continuando ad arrivare mentre, contestualmente, si aggiungono le dichiarazioni di chi dichiara di non possedere una partita Iva.

Il leader della Lega Salvini ha comunicato intanto che non saranno ricandidati i deputati che hanno fatto richiesta del bonus.

