Fratelli d'Italia ha lanciato una raccolta di firme a sostegno della proposta di una mozione di sfiducia al governo Conte, mozione che al momento Fdi non può presentare né alla Camera né al Senato non avendo il numero sufficiente di seggi necessari (63 alla Camera 32 al Senato).

L'iniziativa, a cui si può aderire sul sito www.sfiduciamoilgovernoconte.it «è rivolta a tutti i cittadini

che non ritengono l'attuale Governo all'altezza di guidare il nostro Paese e in grado di gestire l'attuale crisi».

