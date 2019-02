Formigoni scrive dal carcere al periodico Tempi: «Ringrazio tutti gli amici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Formigoni scrive una lettera di proprio pugno al periodico Tempi, ciellino come lui, direttamente dal carcere di Bollate, dove si trova da venerdì. Nella missiva Formigoni ringrazia «per l'abbonamento, e per gli articoli e le testimonianze che mi avete inviato!».E prosegue scrivendo: «Vi prego di pubblicare - conclude Formigoni - magari anche pià di una volta, queste mie parole, perché i messaggi che mi arrivano sono proprio tanti. Ringrazio tutti gli amici e le persone che in questi giorni mi stanno facendo pervenire lettere, telegrammi, cartoline, mail di sostegno e di stima. Non riuscirò mai a ringraziarvi personalmente come vorrei. Vi ringrazio e vi saluto tutti tramite Tempi. Ciao. Roberto Formigoni».