Stamattina piazza Montecitorio si è tinta di rosa e azzurro i colori del flash mob dal titolo “Mamme facciamogli la festa", organizzato da Fratelli d'Italia in occasione della festa della mamma. Tantissimi passeggini vuoti hanno simbolicamente circondato l'ingresso principale della Camera dei Deputati e un grande striscione riportava due delle proposte, a favore del sostegno alla natalità e alla tutela della maternità, che il movimento presieduto da Giorgia Meloni vuole portare in Europa ovvero: “Tutela della famiglia e reddito di maternità europeo".



"Fratelli d'Italia - ha spiegato Giorgia Meloni - ha simbolicamente circondato il Parlamento di passeggini vuoti, perche' l'Italia ha bisogno di figli come un essere umano ha bisogno di ossigeno".