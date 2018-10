Le misure per prevedere il carcere per gli evasori fiscali non entreranno, a quanto si apprende, nella manovra. La decisione sarebbe da spiegarsi innanzitutto con un problema tecnico, perché la manovra può contenere solo disposizioni legate al bilancio dello Stato. Fonti di M5S spiegano che la misura, prevista dal contratto di governo, sarà introdotta attraverso altro provvedimento, che non dovrebbe essere però, spiegano le stesse fonti, il decreto fiscale.



