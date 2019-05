© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova chat per agevolare la comunicazione interna e condividere i social di Silvio Berlusconi? No grazie. Dentro Fi l'iniziativa piovuta improvvisamente dall'alto ha provocato una levata di scudi. Sul numero Whatsapp "incriminato" si sono moltiplicate in fretta le notifiche «ha abbandonato». Sarebbero almeno una quarantina tra deputati e senatori che, a quanto ha scritto l'Adnkronos, hanno lasciato la chat interna.Alcuni parlamentari si mostrano solo sorpresi dal modo poco diplomatico di presentare l'iniziativa, altri protestano senza girarci troppo attorno. Ma di fatto si consuma l'ennesima querelle interna a Forza Italia, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio, come emerge da alcuni screenshot delleconversazioni. Anche diversi big avrebbero storto il naso di fronte all'iniziativa.In serata Forza Italia ha fatto sapere che la nuova chat è stata voluta da Silvio Berlusconi in persona. Allo scopopreciso di veicolare i contenuti dei suoi messaggi social durante la campagna elettorale in vista delle Europee del 26 maggio.Alle presidenti dei gruppi parlamentari è stata inviata una mail interna dalla segreteria di Arcoredel presidente Fi, come «informazione importante e un chiarimento» relativa a chi ha avviato la chat che è uno dei responsabili dell'agenzia la comunicazione social. Un'agenzia - spiega Forza Italia - selezionata personalmente dal Presidente Berlusconi dopo un'analisi di mercato per seguire la campagna elettorale europeaaffiancandosi a quella tradizionale del partito generata da Antonio Palmieri.