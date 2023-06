Elon Musk vede Meloni e Tajani a Palazzo Chigi: auto elettriche e fabbriche, ecco i motivi

Elon Musk a Palazzo Chigi. Arriva a sorpresa la visita del tycoon miliardario e fondatore di Tesla. A metà mattinata, intorno alle 11.30, l'imprenditore americano di origini sudafricane è arrivato davanti alla sede del governo su una Tesla bianca con targa italiana. E si è intrattenuto per un colloquio di più di un'ora con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tornerà nel pomeriggio per incontrare la premier Giorgia Meloni. La tappa romana di Musk rientra in un tour europeo in cui il patron di Tesla e di Space X valuterà l'opportunità di costruire nel Vecchio continente una maxi-fabbrica di veicoli elettrici.

Lasciata Roma, Musk partirà alla volta di Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo e partecipare domani a VivaTech, la più grande fiera tecnologica del Paese.

L'incontro è stato confermato dallo stesso Macron: «Parleremo di intelligenza artificiale, social media, quadro normativo - ha detto il presidente ai giornalisti - gli parlerò di auto, batterie, per promuovere l'attività francese ed europea».