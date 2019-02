​Elezioni Sardegna, Berlusconi, Meloni e Salvini oggi insieme a Cagliari. Per i grillini si profila un’altra disfatta

Ultimo aggiornamento: 10:35

Oggi i tre tenori del centrodestra - Berlusconi, Meloni e Salvini - insieme a Cagliari chiudono la campagna elettorale del Centrodestra per le Regionali in Sardegna. I pronostici dicono che il loro candidato, Christian Solinas, senatore leghista in quota Partito sardo d’azione, arriverà primo. Pd e M5S si contendono la seconda posizione.Comunque vada - secondi o terzi - per i grillini si profila un’altra disfatta dopo quella in Abruzzo. Lo dicono tutti a Montecitorio i deputati M5S: “Stiamo attraversando un momento difficile, ma siamo come una famiglia e i problemi li affrontiamo insieme, questa è un'occasione per crescere. Certo abbiamo avuto difficoltà con Beppe e le abbiamo avute in Abruzzo, ma ora è il momento per fare un salto di qualità". Che non arriverà dalla Sardegna, dove la debacle è annunciata e alla Camera si spargono veleni preventivi contro la deputata Emanuela Corda, "rea" di voler da sempre gestire la regione e di aver scelto il candidato sbagliato. Si chiama Francesco Desogus, domani Di Maio andrà a dargli una mano nel comizio finale, mentre il Dibba è sparito. Era tornato dal Guatemala per rialzare le sorti elettorali M5S ma per ora sembra avere aiutato il declino.