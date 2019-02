Elezioni in Sardegna, Salvini e Di Maio hanno due omonimi

In Sardegna c'è la sfida Salvini-Di Maio. Chi vincerà le elezioni regionali tra i due alleati? Probabilmente il primo. Ma attenzione. Otre ai due vicepremier, che in queste ore si alterneranno sui palchi di Cagliari, in Sardegna ci sono due omonimi dei leader leghista e grillino. C'è un Matteo Salvini, che fa il calciatore, ed è centrocampista d'attacco prima dell'Arzachena e adesso del Tortolì. Ha 24 anni, ed è nel pieno della sua carriera. Luigi Di Maio, origini campane come il suo omonimo, 38 anni, ha fatto il calciatore in Sardegna e ora nell'isola è il presidente della squadra dell'Ilbono che ha portato dalla terza alla prima categoria. Fisicamente Salvini non somiglia a Salvini. E Di Maio non somiglia a Di Maio. Politicamente, chissà. © RIPRODUZIONE RISERVATA