Elezioni europee, via la soglia del 4%? Oggi la decisione della Consulta

Oggi la Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi sul ricorso contro la soglia di sbarramento al 4% prevista dalla legge elettorale per le europee: dopo due falliti tentativi (sentenze 271/2010 e 110/2015 che non hanno accolto i ricorsi), i giudici sono ora chiamati ad esprimersi nel merito. La normativa europea consente sbarramenti fino al 5% dei voti validi, possibilità che viene usata da quasi tutti i Paesi medio-grandi. In Italia la soglia fu introdotta nel 2009 per ridurre l’eccessiva frammentazione politica: nel 1999, infatti, le liste che avevano ottenuto seggi furono ben 19. Dopo l’introduzione della soglia sono drasticamente scese: 6 nel 2009, una solo in più nel 2014. © RIPRODUZIONE RISERVATA