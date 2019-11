Regionali in Emilia, il format Salvini: sicurezza e pressing sulla folla

Un sabato pomeriggio e sera tutto emiliano per Matteo Salvini. E il format per la madre di tutte le battaglie - la spallata che il centrodestra il 26 gennaio vuole sfruttare contro il governo vincendo nel voto regionale in Emilia Romagna - è pronto: puntare soprattutto sul tema sicurezza, quello che secondo i dati nelle mani della Lega più inquieta i cittadini di Bologna e delle altre città.

Regionali, Salvini nel week end lancia la sua campagna in Emilia Romagna: «A gennaio con Borgonzoni vinceremo»

Arriva oggi a Reggio Emilia l’ex ministro Salvini. Insieme a lui ci sarà Lucia Borgonzoni, candidata governatrice leghista per il centrodestra. Alle 21, la cena al circolo del golf di San Bartolomeo. Con 250 circa i commensali che pagheranno per mangiare con Salvini. I sondaggi però danno ancora in vantaggio il dem Bonaccini, presidente uscente, sulla Borgonzoni. Perciò - nel format salvinista - c’è anche la propria onnipresenza nella regione.



Gli amici dicono: «Passerà anche il Natale da queste parti». Parlando di sicurezza perché la sinistra - dicono un po’ tutti - su questo tema in una regione amministrata abbastanza bene non ha dato il massimo. Ma riuscirà Salvini ha sfondare, come ha fatto in Umbria, in un contesto che è molto più difficile di quello umbro?

