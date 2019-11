Regionali, Salvini nel week end lancia la sua campagna in Emilia Romagna: «A gennaio con Borgonzoni vinceremo»

È già piena campagna elettorale, in vista delle regionali del 26 gennaio, per il leader della Lega Matteo Salvini in Emilia-Romagna, con un fine settimana pieno di appuntamenti. Oggi alle 18 farà una conferenza stampa a Bologna per presentare la convention del 14 ottobre. Domani, invece, sarà a Polesine Parmense alle 16 e a Reggio Emilia alle 19. Domenica, sempre affiancato dalla candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, il tour toccherà Carpi (10.30), Ferrara (14), Santarcangelo di Romagna (18) e Bellaria Igea Marina (alle 20).



Intanto Salvini carica i militanti e va all'attacco:

«Il voto del 26 gennaio sarà una giornata di festa e di democrazia, poi saranno gli emiliani e i romagnoli a scegliere. Se sono contenti di quello che la sinistra ha fatto in 50 anni continueranno a votare a sinistra, se guardandosi intorno sperano e pensano a qualcosa di meglio, di più efficace, di più concreto, di più veloce, di più trasparente la Lega c'è, il centrodestra c'è, Lucia Borgonzoni c'è, quindi non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio».



Secondo Salvini, che ha parlato a margine di un incontro con la stampa a Firenze, «c'è tanta voglia di cambiamento, di merito, di onestà, di trasparenza, di velocità, di sostegno delle famiglie e delle imprese. È una terra di lavoro, di orgoglio, di tradizione. Dove la Lega governa mi sembra che stia andando bene e i cittadini ci continuino a votare. Sarà una campagna elettorale molto concreta, la farò con grande gioia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA