Elezioni Abruzzo, la sorpresa Legnini che rischia di incrinare l'asse Di Maio-Salvini

I più impauriti sono i 5 stelle. Rischiano di arrivare terzi, nonostante di Maio sia ovunque in Abruzzo, anche ai piedi degli skilift di Roccaraso, mentre Salvini è appena stato a Rivisondoli, in una regione in cui i grillini hanno preso quasi il 40 per cento alle politiche del 4 marzo. E il colpaccio sarebbe se arrivasse secondo - o addirittura primo anche se il vento salvinista soffia forte anche sulle regionali abruzzesi - Giovanni Legnini, civico, popolare, di centrosinistra, con il sostegno di otto liste e oltre 200 candidati che tirano voti nei paesini marittimi e di montagna.

Così - spiega Gaetano Quagliariello, senatore abruzzese in campo a sostegno di Marco Marsilio con Berlusconi-Meloni-Salvini - «andrebbe in crisi lo schema del leader leghista e di quello 5 stelle: io copro tutto il centrodestra, tu tutto il centrosinistra e alle politiche ce la vediamo tra di noi». Se invece il fronte progressista e dem dall'Abruzzo domenica e il 24 febbraio dalla Sardegna - dove può vincere Massimo Zedda - mostra di esistere, il paesaggio politico nazionale può avere uno scossone e Salvini e Di Maio, che credono di incarnare il nuovo bipolarismo, dovranno cambiare le loro strategie.



