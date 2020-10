Dl agosto, via libera in Italia a bottiglie interamente riciclate

«È molto importante che sia stato approvato il mio emendamento al Dl agosto, sottoscritto da tutte le forze politiche, sul Pet». Lo afferma il senatore del Pd Andrea Ferrazzi, capogruppo del in Commissione Ambiente e vicepresidente della commissione Ecomafie. «Con l'emendamento approvato ieri sera, che prevede per il 2021 una fase transitoria e sperimentale dell'applicazione delle nuove norme che si stabilizzeranno poi con la successiva legge di bilancio, sarà possibile produrre in Italia bottiglie interamente riciclate, rispettando dunque l'ambiente e abbattendo le emissioni nocive». © RIPRODUZIONE RISERVATA