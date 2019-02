Diciotti, voto M5S online: vince il "no" al processo a Salvini. Di Maio: «Rousseau funziona»

Voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti.

Relativamente alla risposta: “Si, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere” hanno votato 30.948 (59,05%)

Relativamente alla risposta: “No, non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l’autorizzazione a procedere” hanno votato 21.469 (40,95%)

La maggioranza ha pertanto deciso che il fatto è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l’autorizzazione a procedere.

«Grazie a tutti i 52.417 iscritti che oggi hanno partecipato alla votazione online su Rousseau. Far votare i cittadini fa parte del nostro Dna, lo abbiamo sempre fatto come accaduto per il contratto di Governo, per la scelta dei nostri parlamentari o per i programmi. L'altissimo numero di votanti dimostra anche questa volta che Rousseau funziona e si conferma il nostro strumento di partecipazione diretta». Così Luigi Di Maio commenta su Facebook l'esito del voto online sul caso Diciotti.

E ancora: «Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all'Europa che c'è un principio di solidarietà da rispettare».

Ultimo aggiornamento: 22:18

