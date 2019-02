Voto M5S su Salvini, rivolta iscritti per Rousseau in tilt: «Fate qualcosa»

Monta il malumore tra gli iscritti M5S per la piattaforma Rousseau in tilt nel giorno del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, in merito al caso Diciotti. «Sono passate quasi 5 ore e ancora molti di noi non riescono a votare», scrive Antonio S. in un commento al sondaggio online per stabilire se gli iscritti al M5S vogliano mandare a processo il ministro degli Interni della Lega.

Con il trascorrere della giornata, tra rinvii e proroghe, la consultazione sembra incontrare ancora molte difficoltà di accesso. «Non si riesce ad entrare nel sito per votare, fate qualcosa!! Grazie», scrive Tiziana. Una relativa minoranza, almeno a giudicare dai commenti, quelli che dicono di non aver avuto problemi. «Ce l'ho fatta, sono riuscito a votare pur con parecchie difficoltà di accesso a Rousseau», scrive sollevato Alesassandro L.

«FORSE NON TUTTI SANNO CHE - ricorda il Monitore del sondaggio tutto in maiuscolo -: La votazione è attiva su Rousseau nella giornata di oggi, lunedì 18 febbraio, dalle 11.00 alle 20.00. POSSONO VOTARE GLI ISCRITTI DA 6 MESI». E alla fine arriva la proroga fino alle 21.30

