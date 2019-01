One man show, duello Di Maio-Salvini a colpi di video

La gara dei video di inizio d’anno, tra i giallo-verdi, tra la coppia Di Maio-Dibba e il one man show Salvini, sembra essere stata vinta dal Capitano, sotto il punto di vista dell’abbondanza di simboli e di riferimenti. Il duo pentastelluto ha detto quanto M5S abbia bisogno di tornare alle battaglie identitarie per recuperare il terreno perduto e le cifre nei sondaggi, e dunque rilancia il taglio agli stipendi dei parlamentari.



Ma sotto l’urgenza della riscossa, e nella paura di venire divorato da Salvini, non concede niente allo spettacolo e alle divagazioni. Non giggioneggia, a parte la faccia del Dibba con quei suoi sguardi, e non trasuda vera gioia. Il capo leghista invece è come al solito uno scintillone. Gioca con il sovranismo in versione made in Italy dalla Valtellina: «Bevo solo spumante e aboliamo lo champagne». Cavalca a Bormio la motoslitta dei carabinieri vestito da carabiniere.



E sorpresa delle sorprese, l’italianissimo di primaglitaliani il sovranista tutto bollicine tricolori lancia due citazioni e due simboli che non ci si sarebbe aspettati da lui. Il primo: Walt Disney. «Come diceva lui, se puoi sognare puoi farlo. E noi non ci diamo limiti», a proposito dei prossimi successi del Carroccio. Il secondo: Frank Sinatra (che comunque era di origini italiane). «Dico quello che c’è scritto sulla tomba di questo grande cantante: grazie a tutti, vi ricordo che il bello deve ancora venire». Per ora lui pimpa, mentre Di Maio e Dibba - su un malinconico sfondo di montagne spelacchiate a Moena - molto meno. Ma l’anno è ancora lungo.

