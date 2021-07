Ddl Zan, diretta. Senato respinge sospensiva per un solo voto: 136 no e 135 sì

Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 12:06

L'Aula del Senato ha ripreso l'esame del Ddl Zan contro l'omotransfobia alle 9.30 di stamane. Ieri il Senato ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Lega e Fratelli d'Italia. Oggi si è invece votato sulla sospensiva al disegno di legge, non approvata dall'Aula con un solo voto di scarto.

Ddl Zan, diretta dal Senato

Ore 11.37 - Da Fratelli d'Italia filtra l'irritazione per le assenze del centro destra in Aula durante il voto delle sospensive al ddl Zan respinte per un solo voto. Se fossero stati tutti presenti, fanno notare dal gruppo di FdI, la sospensiva sarebbe passata. Tra i senatori che non hanno partecipato al voto ne conta 8 Fi, 7 la Lega mentre FdI era a schieramento completo con i suoi 20 senatori.

Ore 11.24 - «Sul ddl Zan il Senato ha respinto per un voto la sospensiva a scrutinio palese. Immaginate cosa potrà accadere con il voto segreto». Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Firenze, dove ha presentato il suo ultimo libro «Controcorrente».

Ore 11.20 - «Se Letta e il Pd insistono a non voler ascoltare, dialogare e trovare una soluzione, la legge è morta». È il commento del leader della lega Matteo Salvini subito dopo il no del Senato alla sospensiva passata con un solo voto di scarto: 136 a 135.

Ore 10.56 - Il Senato non ha approvato la sospensiva al ddl Zan, presentata da Lega e Fratelli d'Italia. Contrari alla sospensiva sono stati 136 senatori, a favore sono stati in 135. Nessun astenuto.