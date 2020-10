Covid, De Magistris: «Ordinanze De Luca? Così si consegnano i locali alle mafie»

«Con queste ordinanze consegneremo a breve molti esercizi commerciali alla mafia». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Rainews24, commentando l'ultima ordinanza emanata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che impone la chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali alla ore 23 dalla domenica al giovedì e alla ore 24 il venerdì e sabato. 'Chiudere ristoranti e locali alle 23 non ha nulla a che vedere con la movida - ha affermato - perché la movida ha altri tipi di locali, di luoghi e di contesti.

«Tra l'altro l'aumento dei contagi a Napoli non deriva per nulla da comportamenti all'aperto. Ci sono ben altri contesti soprattutto legati all'estate quando si è dato il libera a tutti», ha proseguito de Magistris che si è detto «preoccupato perché dopo tanti mesi non mi sembra che si siano fatti passi in avanti sulla tutela sanitaria dei cittadini napoletani e campani e invece si scarica sempre la responsabilità sul ragazzo che sta fuori scuola, sul ristoratore, sul pizzaiolo che vengono considerati il pericolo per la diffusione del contagio».



