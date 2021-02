Covid in Toscana: 223 casi in più in un giorno. «Probabile ritorno alla zona arancione»

Impennata di positivi nella giornata di oggi 11 febbraio in Toscana. I nuovi casi Covid registrati in Regione sono 894 su 19.422 test di cui 12.306 tamponi molecolari e 7.116 test rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 4,60% (9,0% sulle prime diagnosi). Una percentuale nettamente più alta rispetto a quella di ieri, quando invece era il 3,3% dei testati a risultare positivo al virus.

A rendere noti i dati, Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Il numero di nuovi casi è di 223 unità più alto di ieri (erano 671), a fronte di un numero di test lievemente più basso (erano 20.046), e il tasso di positivi dunque sale rispetto ad un giorno fa.

Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina e restiamo responsabili. Forza... Posted by Eugenio Giani on Thursday, 11 February 2021

Probabile ritorno alla zona arancione

«I casi di Covid crescono in modo stabile del 20% da due settimane, per cui è probabile che la Toscana diventi arancione». Così Fabio Voller, coordinatore dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana. Tuttavia, precisa sempre Voller, «il cambio di colore è molto probabile se come unico indicatore si considererà l'Rt, se invece saranno presi in considerazione anche il tasso di ricoveri in terapia intensiva e i ricoveri generici, allora ci sarà da fare una valutazione più complessa, perché siamo la sesta/settima regione più bassa per tasso di incidenza settimanale e i ricoveri restano abbastanza stabili».

Toscana torna zona arancione? Il presidente del consiglio regionale: «C'è il rischio, ma decide il Cts»

Anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, si erea espresso sulla possibilità di un cambio di colore: «Una risposta certa a questa domanda non posso darla io perchè ci sono 21 indicatori da valutare, però ci sono un paio di indizi che ci danno una tendenza: il trend settimanale dei contagi è in aumento; nell'ultima settimana ci son stati 4162 casi, quella precedente erano 3597, quella ancora prima solo 3007. L'Rt è leggermente sopra l'unità. Mentre i ricoveri sono 815 ed erano 736 il 23 gennaio» aveva scritto nella giornata di ieri in un post su Facebook. Come ha detto anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nella mattinata di ieri nell'Aula del Consiglio regionale, dopo 5 settimane di giallo «si rischia effettivamente il passaggio all'arancione».

⚠️⚠️⚠️ AGGIORNAMENTO COVID-19: ATTENTI ALL'RT⚠️⚠️⚠️ In tantissimi mi avete chiesto in queste ore di che colore sarà la... Posted by Antonio Mazzeo on Wednesday, 10 February 2021

