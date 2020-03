Coronavirus, 7,5 miliardi di aiuti per famiglie e imprese. Rinviato il referendum del 29 marzo

Via libera del consiglio dei ministri (per il conronavirus) al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo. È quanto si apprende da fonti di governo.

Mi sono premurato di distribuire a tutti i ministri una cartellina con le proposte che ci sono pervenute in questi giorni dalle forze di opposizioni. Tutti i ministri hanno avuto le proposte di Fi, della Lega e di Fratelli d'Italia» per fronteggiare l'emergenza Coronavirus - ha detto il premier -, sottolineando di avere invitato i ministri «a leggerle e trarre qualche buon suggerimento dalle opposizioni». E ancora: «Abbiamo stanziato 7,5 mld a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è solo sanitaria ma anche economica».

«Abbiamo deliberato di rinviare il referendum. Bisognava fare chiarezza. Non c'è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente »sine die«. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «