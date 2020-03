Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è la chiusura delle scuole, nella bozza del Dpcm del governo sulle misure per limitare il contagio da coronavirus che sta circolando in questi minuti. Lo stop alle lezioni fino a metà marzo è infatti oggetto di un braccio di ferro nel governo, fra la ministra della scuola, Azzolina, e i consiglieri scientifici di palazzo Chigi. Nel documento c'è invece lo stop a eventi e convegni di qualsiasi genere, manifestazioni sportive solo a porte chiuse, stop alle strette di mano, evitare gli abbracci e gli scambi di bottiglie e bicchieri. Nel testo si prevede inoltre il rinvio di manifestazioni pubbliche e private (inclusi cinema e teatri) che comportino un affollamento tale da non garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro. restano aperte palestre e piscine, ma nel rispetto di norme igieniche ben precise, ovvero: 1. lavaggio frequente delle mani; 2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; 4. evitare abbracci e strette di mano; 5. evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive.