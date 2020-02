Coronavirus, il giallo dell'Amuchina in Parlamento, il questore D'Uva: «Gli igienizzanti sono al loro posto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nessun giallo alla Camera. Sapone e igienizzanti e regolarmente al loro posto. Nella circolare emanata loscorso 25 febbraio, recante le misure adottate dal collegio dei questori in tema di indicazioni operative per la prevenzione della diffusione del c.d. nuovo Coronavirus, si dispone che 'presso gli ingressi delle sedi della Camera e presso i locali di uso comune saranno resi disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani nonché materiali informativì».Lo dice all'Adnkronos il deputato M5S Francesco D'Uva, questore della Camera, parlando delle misure diprevenzione adottate a Montecitorio per l'emergenza Coronavirus. «Presso gli ingressi delle sedi di Montecitorio, anche nella giornata di ieri -spiega D'Uva- erano e sono disponibili i dispenser con l'igienizzante. Lo stesso prodotto è collocato nelle zone di uso comune, tra le quali l'Aula, le postazioni di voto presso le Commissioni permanenti e, appunto, i bagni. Attualmente, ma anche nella giornata di ieri, in ciascuno dei bagni del piano basamentale erano e sono collocati sia sapone che flaconi di igienizzante. Se questi ultimi terminano, si provvede a sostituirli. Nei bagni,inoltre, c'è una copertura totale e continuativa di sapone che - lo ricordo - ha un effetto assolutamente efficace», assicura il questore pentastellato.