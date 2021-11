Salvini: «Ascolto tutti e decido io come sempre». Lo stato maggiore della Lega riunito alla Camera

«Ascolto tutti e decido, come sono solito fare sempre. Stiamo affrontando un periodo di governo di unità nazionale per superare la pandemia. Quello che abbiamo in testa è un governo liberale di centrodestra fondato su alcuni valori come la difesa della famiglia, delle libertà e il taglio delle tasse». Così il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando alla Camera per la riunione del consiglio federale del partito.

Chi parteciperà alle 18 al Consiglio federale della Lega? L'assemblea è stata convocata alla Camera e parteciperanno, oltre al segretario Matteo Salvini, i tre vicesegretari Giancarlo Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i governatori (Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Christian Solinas, Donatella Tesei, Luca Zaia), i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e i commissari regionali.

Sul tavolo c'è la questione del sovranismo europeo. Salvini non intende rinunciare ad alleati come Orban e Morawiecki, mentre Giorgetti sposa una linea più moderata in Europa, lontana dalle destre estreme.