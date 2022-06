Matteo Salvini: «La prima centrale nucleare italiana facciamola a Milano»

Centrali nucleari, si riapre il dibattito in Italia e l'occasione è il convegno dei Giovani imprenditori a Rapallo. Molti gli interventi dei politici, a partire da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha parlato di nuove aperture. «Fatela nella mia Milano, nel mio quartiere, a Baggio, la prima nuova centrale nucleare italiana. Milano è la capitale dell'innovazione. L'Italia non può essere l'unico grande paese al mondo senza energia nucleare. Su questo chiedo una parola chiara da parte di tutti».

Nucleare, il tema

Il leader della Lega Matteo Salvini, a margine del convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo, pungola il Governo sulle politiche energetiche. «Nella relazione del presidente di Confindustria è chiaro: ci sono 440 reattori nucleari attivi al mondo, 56 in Francia, 53 in costruzione e in Italia zero. Non possiamo parlare di liberarci dal gas, dalla benzina e dal diesel senza il nucleare. Su questo mi aspetto da Draghi coerenza e coraggio» ha concluso Salvini.

Nucleare, le reazioni

«Salvini ora parla di nucleare ma ha un fratello gemello che quando io lavoravo sul petrolio in Basilicata e le trivelle lui fece la campagna elettorale dicendo che sarebbero scappati i turisti: lui e i Cinque Stelle sono i populisti di sempre». Lo afferma il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, partecipando al 51/mo convegno dei Giovani Imprenditori. «Il nucleare di nuova generazione? Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo favorevoli: ma al momento non sappiano ancora molto delle ricadute sul piano pratico. Valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo». Lo ha detto il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo al 51/mo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori. «Sono contento delle parole di Conte sul nucleare: ha dato due notizie. La prima è che apre al nucleare e la seconda è che ragiona». Lo ha detto leader di Iv Matteo Renzi intervenendo al 51/mo Convegno Nazionale dei Giovani Imprenditori.