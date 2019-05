La Cei attacca Salvini, M5S ne approfitta: «Scomoda la Madonna per vincere le europee»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cardinal Bassetti, presidente della Cei, torna ad attaccare Salvini, senza nominarlo, sui migranti e sull'uso del rosario, e i 5 stelle s'infilano nella polemica tra la Chiesa e la Lega. Prendendo le parti delle gerarchie cattoliche e aggiungendo un altro fronte polemico ai tanti che dividono i grillini da Salvini.«Salvini in piazza con il rosario? Quello che mi ha colpito sono stati i fischi a Papa Francesco, poi credo che scomodare la Madonna per vincere le europee no, lasciamola in pace, ha ben altro da fare...», dice Luigi Di Maio. E la strategia è chiarissima: difendere Bergoglio contro gli attacchi del capo leghista, mostrarsi affidabile - i rapporti Chiesa-M5S da tempo non sono cattivi, per non dire dell'attivismo del premier Conte in questo terreno - agli occhi della Santa Sede e lasciare isolato, quindi indebolito, Salvini.