Casellati in visita nel Veneto: «La ricostruzione sia tempestiva»

Serve «tempestività» nella ricostruzione. «Non si tratta più di emergenza, siamo di fronte a un pericolo permanente». Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, oggi in visita nel Veneto

nelle zone colpite dal maltempo. Per Casellati l'azione del governo «dovrà essere necessariamente tempestiva», ponendo il Veneto come «situazione prioritaria dell'agenda politica». E ancora: «La normativa sull'emergenza deve essere trasferita alla normativa della ricostruzione».