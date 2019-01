Sul Carroccio si festeggia a spumante

Si finge preoccupazione nella Lega, per la riapertura dell’inchiesta per la nave Diciotti su Matteo Salvini, ma in realtà ci sono motivi di soddisfazione. Diversi big lumbard la spiegano così: “Noi e Matteo potremo fare gratis - senza bisogno di pagare spin doctor o agenzie di comunicazione - tutte le campagne elettorali da qui alle elezioni europee. La campagna per il voto di Bruxelles e tutto il resto è già costruita su misura dai magistrati di Catania. Evviva!”. E in effetti, difficile dare torto ai leghisti che la pensano così. Il tribunale dei ministri di Catania ha offerto a Salvini un palcoscenico permanente per lui e per la questione immigrazione, declinata secondo i criteri dell’emergenza. Quella che più gli fa prendere voti. Salvini avrà a disposizione udienze che potrà usare a piacimento per comizi e potrà continuamente spostare l’attenzione da altre vicende che per la Lega sono politicamente più delicate - per esempio la freddezza del Nord verso l’alleanza con i Cinque Stelle - verso il terreno politico-giudiziario dell’immigrazione che sarà ancora più che in passato il suo Bengodi. Si festeggia a spumante sul Carroccio! © RIPRODUZIONE RISERVATA