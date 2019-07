Carola Rackete denuncia Salvini: «Sequestrare i suoi profili Facebook e Twitter»

Carola Rackete depositerà domani in Procura a Roma la denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro Matteo Salvini. Il legale della capitana della Sea Watch 3, Alessandro Gamberini, annuncia che chiederà il sequestro dei profili Facebook e Twitter del leader della Lega, Matteo Salvini, e di altri social «propaganti messaggi d'odio».

«Il deposito dell'esposto alla Procura di Roma contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, avverrà non prima di domani, siamo in attesa della firma in originale di Carola Rackete». È quanto afferma l'avvocato Alessandro Gamberini in relazione alla denuncia in cui si ipotizzano i reati di istigazione a delinquere e diffamazione nei confronti del numero uno del Viminale, per i giudizi espressi nelle vicenda della Sea Watch.



