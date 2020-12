Mara Carfagna ricoverata in ospedale per polmonite. Non si tratterebbe di Covid. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla vicepreside della Camera. Carfagna è in ospedale da mercoledì per accertamenti.

L'ex ministra delle Pari opportunità, poco più di un mese fa, è diventata mamma. Il 26 ottobre è nata Vittoria Ruben, la primogenita avuta dal compagno Alessandro Ruben.

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP L’insulto di Salvini alla Raggi e l’imbarazzante silenzio... IL TESTO Mes, cosa è (e come funziona) il fondo che può spaccare... POLITICA Mara Carfagna: «Unità nella coalizione»

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA