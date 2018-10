Mara Carfagna in versione combat diventa l'Anti-Salvini. Ed è crociata antisemitismo

Ultimo aggiornamento: 17:43

È diventata l'Anti-Salvini. Lei è. Ieri in aula alla Camera, in qualità di vicepresidente di Montecitorio, l'esponente berlusconiana ha richiamato Salvini al rispetto del Parlamento, a non provocare l'opposizione, a non sbeffeggiare l'istituzione sottolineando il vuoto d'aula che ha accolto il discorso ministeriale. Mara è diventata così l'idolo di tutti quelli che, a destra e a sinistra, non ne possono più dello strapotere del leader leghista. E ora la Pasionaria Mara ci ha preso gusto a giocare questo ruolo ci argine anti-Carroccio. Ha postato infatti un video su Facebook. E in queste immagini, eccola - pur senza far riferimenti alla Lega - andare all'attacco di quella cultura razzista, che molti considerano attigua al Carroccio, descritta come "assai pericolosa".I leghisti la guardano in silenzio, mentre parla in aula, e lei in versione super combat che piace a tutti (tranne i lumbard) spiega: «L'antisemitismo rialza la testa, è un fenomeno che preoccupa. Parole che credevamo sepolte riemergono in Europa e in Italia». E via così. Il video della sua performance alla Camera sta girando moltissimo. Chissà se l'opposizione, finora afona, non abbia trovato una voce da donna forte. La mozione contro l'antisemitismo di cui la Carfagna è prima firmataria è passata all'unanimità. E Mara sembra averci gusto a impersonare una leader trasversale.