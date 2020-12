Pechino chiude. La capitale della Cina ha chiuso 10 aree del suo distretto nordorientale di Shunyi, per un nuovo focolaio da coronavirus, che non si registrava dai mesi di giugno e luglio. Le misure sono entrate in vigore dopo che lunedì i funzionari sanitari hanno registrato sette casi di Covid, tutti residenti nel distretto suburbano. Secondo le autorità locali, le aree sono state isolate rigorosamente. Nel frattempo è stata lanciata una campagna di test di massa.

China's capital Beijing locks down part of a district to prevent the spread of coronavirus https://t.co/18IU0t0MQc — Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2020

«A Wuhan ci furono 500mila contagi e non 50mila». Lo studio choc degli scienziati cinesi

La maggior parte dei casi si è verificata a Shunyi, dove è stato vietatoo ai corrieri di entrare nei complessi residenziali. L'agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha riferito che 1.207.657 persone a Shunyi avevano ricevuto i test del coronavirus lunedì scorso. Tra questi, 901.206 risultati erano stati restituiti e tutti erano negativi. I nuovi casi di Pechino sono di numero modesto rispetto a giugno e luglio, ma le autorità municipali hanno rafforzato le misure per frenare il coronavirus.

«Wuhan, false informazioni sulla pandemia»: blogger Zhang Zhan condannata a 4 anni di carcere in Cina

«La prevenzione e il controllo della capitale devono essere pensate in modalità di emergenza», ha detto un portavoce della capitale. Il governo di Pechino intanto, ha annullato raduni su larga scala come fiere ai templi ed eventi sportivi. Gli eventi di musica dal vivo sono stati cancellati e lo spettacolo di luci di Capodanno è stato annullato. Le istituzioni educative, dalle scuole primarie alla prestigiosa Università Tsinghua, hanno vietato l'ingresso non necessario agli estranei.

Covid, «ecco 50 medici e scienziati diventati miliardari grazie al virus»: boom con il vaccino, c'è un italiano. Classifica Forbes

Covid, Taiwan torna nell'incubo: primo caso di trasmissione locale dopo 8 mesi

​Covid, già 5 milioni di vaccinati nel mondo: in Argentina 300 mila dosi russe, nel Bahrain le fiale cinesi

Covid, l'Oms: «La mortalità è bassa, dobbiamo prepararci a pandemie più gravi»

Ultimo aggiornamento: 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA