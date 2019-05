Capaci, anniversario con polemica. Salvini: non dividersi su lotta a mafia

La giornata del ricordo, la giornata delle polemiche. Palermo, per l'anniversario della strage di Capaci, oggi è al centro della giornata politica. Vanno tutti a commemorare la morte di Falcone e della sua scorta.

Da destra (il governatore siciliano Musumeci) e da sinistra (il presidente della commissione regionale anti mafia, Claudio Fava), fioccano le assenze contro quella che viene definita la «passerella del governo» (ci sono Conte, Salvini e altri ministri) ma il leader leghista contrattacca. «Chi si divide sulla lotta alla mafia sbaglia, chi usa una giornata di memoria e di futuro per fare la sua piccola battaglia politica sbaglia e fa un torto a Falcone». Così dice Salvini. E ancora: «Io faccio il ministro dell’Interno e con tutto il rispetto per il signor Fava, noi la mafia la combattiamo assumendo poliziotti, confiscando beni e riconsegnandoli ai cittadini».



La vigilia dell’anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone è stata insomma caratterizzata da aspre polemiche, tutte politiche, soprattutto per la vicinanza con le elezioni europee. E oggi che è arrivato il giorno dell'evento commemorativo nell'aula bunker di Palermo, si prevedono molte altre tensioni verbali. Un pezzo del movimento antimafia vuole contestare Salvini. Ma Maria Falcone, sorella del giudice ucciso: «Il mio augurio è che nessuna polemica sporchi le celebrazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Via D’Amelio». Speriamo.

